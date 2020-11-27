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Анатолий Исаченко накануне провел прием граждан в агрогородке Вишневец Столбцовского района
Земельные вопросы, улучшение качества воды, благоустройство территории - с этими и другими проблемами обращались белорусы к заместителю председателя Совета Республики Национального собрания. Анатолий Исаченко накануне провел прием граждан в агрогородке Вишневец Столбцовского района. Обращения касались коммунальных проблем и ремонта дорог. Совет Республики ведет работу с гражданами в различных форматах. Это и прямые линии, и личные приемы, а также выезды в регионы. И это очередное подтверждение тому, что власть готова работать с любыми обращениями, даже теми, что напрямую не касаются специфики профильных комиссий.
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