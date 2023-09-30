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Анатолий Исаченко рассказал, какой видит белорусскую деревню будущего
Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома, в проекте "Вопрос номер один" рассказал, как он оценивает программу реализации агрогородков в Могилевской области: "На сегодняшний день в Могилевской области 204 агрогородка. Они все различные и по населению, и по местоположению, и по благоустройству. Задача состоит в том, чтобы не останавливаться на этом. Президент Беларуси дал поручение, что уже нужно думать о деревне будущего. Это, на мой взгляд, еще один шаг к улучшению жизни на селе. Мы сделали первый шаг - агрогородки. Надо четко понимать, что в этих крупных населенных пунктах будут жить наши люди".
Председатель уверен - нужно продолжать делать более привлекательными условия жизни на селе.
Также он рассказал, какой видит деревню будущего. На его взгляд, она должна содержать развитую социальную сферу - это здравоохранение, образование, спорт и чтобы была высокооплачиваемая работа для жителей. "Это должна быть территория комфортная для проживания", - подытожил Исаченко.
Интервью с Анатолием Исаченко, председателем Могилевского облисполкома, в проекте "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.
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