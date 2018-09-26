ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Анатолий Лаппо: Никакого увеличения силового блока на границе в Беларуси не будет!

Председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо в проекта "Разговор у Президента" сегодня в 21.45 на "Беларусь 1".    

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все