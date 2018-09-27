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Анатолий Лаппо: Повышения общей численности силового блока в Беларуси не произойдет
Численность органов пограничной службы планируется увеличить за счет перераспределения общих штатов силовых ведомств. Об этом заявил председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо в проекте "Разговор у Президента". Глава ведомства отметил, что никакого повышения общей численности силового блока в Беларуси не произойдет. Пересмотр же штата будет производиться с учетом соотношения командного компонента и уровня пограничной заставы или поста. Главе государства будет предложен оптимальный вариант перераспределения ресурсов, который и будет утвержден в конце года.
Анатолий Лаппо, председатель Государственного погранкомитета Беларуси: "Вообще органы пограничной службы шли к этому вопросу планомерно, и работа по совершенствованию наших структур начата не сегодня и даже не вчера. Фактически она продолжается с момента обретения Беларусью независимости и становления национальной пограничной службы. С 2014 года на южном направлении и вообще в Беларуси мы выставили более 20 пограничных постов. В южном направлении нам нужно выставить еще три пограничных подразделения".
Также отмечается, что все мероприятия по оптимизации направлены на совершенствование системы управления и повышение эффективности подразделений, непосредственно охраняющих границу.
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