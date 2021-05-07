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Анатолий Лаппо сегодня проведет прием граждан в Совмине

Анатолий Лаппо сегодня проведет прием граждан в Совмине

Руководители госорганов продолжают приемы граждан в Совмине.

Сегодня решать вопросы белорусов будет председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.

12 мая встреча пройдет у председателя Государственного военно-промышленного комитета Дмитрия Пантуса.

Личный прием проходит с 10 утра по предварительной записи. Номера телефонов: 8 (017) 222 65 09, 8 (017) 222 63 69.

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