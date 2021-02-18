Анатолий Линевич провел выездной прием

В регионах продолжаются выездные приемы граждан. Они-то и помогают выявить спектр вопросов, которые волнуют людей. На этом сделал акцент во время прямой телефонной линии и личного приема в Орше помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич. С вопросами и просьбами обратились 16 человек. Большинство - жители Оршанского региона. Ремонт дорог, работа коммунальных служб, улучшение жилищных условий - как было отмечено, все они решаемые. Некоторые нужно изучить более детально с выездом на место.