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Анатолий Линевич: Улучшение жизни на селе и в агрогородках должно быть системно организовано

Миорский металлопрокатный завод готовится к запуску

Анатолий Линевич посетил главную стройку Миорского района - завод по производству белой жести. Ежегодно Беларусь импортирует около 30 тысяч тонн этого упаковочного материала. В Миорах возводят импортозамещающие линии, сейчас идут пусконаладочные работы. В июле с конвейера должна сойти первая партия продукта.

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