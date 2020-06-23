Анатолий Линевич: Улучшение жизни на селе и в агрогородках должно быть системно организовано

Анатолий Линевич посетил главную стройку Миорского района - завод по производству белой жести. Ежегодно Беларусь импортирует около 30 тысяч тонн этого упаковочного материала. В Миорах возводят импортозамещающие линии, сейчас идут пусконаладочные работы. В июле с конвейера должна сойти первая партия продукта.