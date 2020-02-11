Анатолий Линевич: Все просьбы и обращения граждан должны детально изучаться представителями власти

Все просьбы и обращения граждан должны детально изучаться представителями власти. Такое мнение высказал помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич во время прямой телефонной линии и личного приема в Орше. Улучшение жилищных и бытовых условий, земельные споры, благоустройство малых населенных пунктов - среди озвученных наболевших вопросов были и коллективные. Например, жители деревни Пугляи жалуются на изношенное дорожное покрытие, которое, по словам людей, не выдерживает транспортного потока, а латание ям ситуацию не спасает.



Всего прозвучало четыре десятка вопросов. Среди обратившихся - жители Оршанского и других районов. Администрация Президента продолжит выездные приемы и завтра.



В Борисове с гражданами встретится Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. А в Администрации Ленинского района Минска прием пройдет у помощника Президента - инспектора по Минску Виталия Примы.



