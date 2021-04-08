Анатолий Сивак об арендных домах от коммерческих застройщиков расскажет в "Главном эфире"

В правительстве нынешний год называют годом нового инвестцикла. И в первом квартале провели своеобразную ревизию проектов, определись с приоритетами. Ориентиры на 5 лет. Строительная отрасль, которая прошлый год завершила с хорошей прибавкой, по итогам I квартала этого года также показывает рост. Постепенно уменьшается и очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. До миллиона квадратов возводят ежегодно именно для этой категории. А по обеспечению объемов строительства жилья на одного жителя Беларусь занимает одно из ведущих мест среди стран СНГ. Этот показатель у нас на уровне 28 кв. м на одного человека. И уже подсчитываем свежие квадраты 2021 года.