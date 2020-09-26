Анатомия провокаций

Пока одни подстрекают посредством интернета, другие, поддавшиеся на такие провокации, идут рубить сплеча. В том, какие они - мирные протесты, можно убедиться, просмотрев практически любое видео, если его перед этим не редактировать. Камни, бутылки, кулаки - это все на себе прочувствовали правоохранители (видео).