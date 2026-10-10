Андрей Богодель объяснил причины милитаризации Польши и ее ставку на США

Милитаризация Польши набирает темпы. Официальная Варшава заявила о желании вновь разместить у себя "Форт Трамп" и оплатить этот "праздник жизни".

По какой причине поляки заговорили об усилении сотрудничества с США на фоне сообщений о необходимости создать внутри Европейского союза собственное НАТО, рассказал заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель в "Актуальном интервью".

"Западные страны выстраивают матрешку - НАТО внутри НАТО, внутри НАТО еще одно НАТО, а потом "коалиция желающих". Думаю, у них обязательно что-то должно получиться. Сегодня Польша пытается играть главную роль в восточной части Североатлантического альянса, это не вызывает сомнений. Основным конкурентом она видит Федеративную Республику Германию. Пока они союзники, но у них есть свои противоречия. Сегодня они выступают против конкретного противника - Союзного государства России и Беларуси", - заявил гость интервью.

Примеряя на себя тяжелую ношу региональной сверхдержавы, поляки понимают недостаточность сил одной республики, поэтому приглашают в свою страну другое государство, от которого зависит практически все не только в регионе, но и в мире. К слову, в новой стратегии национальной обороны США нет пункта выхода из НАТО. Наоборот, Америка делает ставку на национальные элиты, и Польша наиболее полно подходит для государства, где в основу положено возрождение нацэлит.

"Внутри Польши хоть и идет раздел между проамериканским президентом Карлом Навроцким и проевропейским Дональдом Туском, но одни и вторые видят американцев в качестве хозяев, которые защитят, накормят и поддержат. Исходя из этого, они выстраивают всю свою политику. Не случайно они предлагают разместить на постоянной основе "Форт Трамп", - считает заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси.

Пока поляки идут по пути усиления защиты, а для этого нужно привлечь к себе Соединенные Штаты Америки. Создать базу интересно, но куда лучше, по мнению польских лидеров, задействовать не только американские инвестиции, но и закупить у них все системы вооружения, создать инфраструктуру для размещения производственных площадок США. "Американцы на это согласятся, поэтому полностью начали поставлять на территорию польского государства свои системы вооружения", - завершил свою мысль Андрей Богодель.

Фото: magnific.com