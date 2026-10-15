На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о достижении энергетического перемирия между Украиной и Россией возникла двусмысленная ситуация. Владимир Зеленский заявил, что впервые слышит об этих договоренностях, но при этом выразил готовность их придерживаться.

Почему реакция украинского лидера оказалась настолько неоднозначной, объяснил заместитель председателя Белорусской партии "Белая Русь" Андрей Бугров в "Актуальном интервью".

"Президент Соединенных Штатов считает, что мнение Зеленского порой для него не важно, потому что он все равно сделает так, как будет считать американский лидер. Наверняка были какие-то соглашения, договоренности, но никто не думал, что договоренности будут прямые и выраженные в определенных количествах и объемах, что принесет не только экономический, энергетический, но и финансовый доход Российской Федерации. Дай бог, чтобы это было только во благо всему миру и в том числе Украине", - отметил гость интервью.

Андрей Бугров

Кроме этого Трамп сделал и другое любопытное заявление. Он обозначил, что Украине нужен новый президент. Об этом не раз говорил и президент Российской Федерации Владимир Путин, подчеркивая невозможность заключения соглашений с человеком, потерявшим легитимность. Де-юре у Владимира Зеленского нет оснований для подписания соответствующих соглашений. "Новый глава государства, избранный через демократические выборы, может начать вести диалог и подписывать конкретные соглашения в интересах своей страны и общего мира. Думаю, в ближайшее время этот вопрос будет очень остро стоять на повестке дня", - предположил собеседник.

Реакция Зеленского на слова американского лидера не заставила себя ждать. После критики он обзвонил практически всю "коалицию желающих". Зампредседателя Белорусской партии "Белая Русь" выразил мнение, что только США могут оказать военную, политическую и экономическую поддержку государству в тех объемах, которые запрашиваются Украиной. При отказе США финансировать украинскую войну это бремя переложится на плечи европейских налогоплательщиков. Согласятся ли на это европейские страны? Некоторые, да. Другие (Франция, Испания, Германия), учитывая внутренние проблемы, задумаются, стоит ли включаться на полную мощь в данную авантюру. "В свою очередь Европейский союз сказал, что мы примем Украину в свои ряды с определенными ограничениями по поставкам, в том числе сельскохозяйственной продукции. Это тоже звоночек для Владимира Зеленского", - обратил внимание Андрей Бугров.

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