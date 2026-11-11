Андрей Гаев: Понимание важности защиты персональных данных среди белорусов заметно выросло

Каждое третье преступление в Беларуси совершается в киберпространстве. С начала 2026 года злоумышленники разными способами похитили у граждан более 28 млн рублей.

Еще свыше 11,5 млн рублей белорусы самостоятельно перевели мошенникам. Такие цифры озвучил директор Национального центра защиты персональных данных Андрей Гаев. По словам специалистов, сегодня лучшей защитой от киберпреступлений остается профилактика. В нынешнем году благодаря разъяснительной работе удалось предотвратить вывод на счета аферистов около 10 млн рублей.

Андрей Гаев, директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси: "Понимание людьми значения персональных данных и необходимости их защиты заметно выросло. В текущем году было проведено уже второе социологическое исследование на эту тему: около 80 % граждан отметили, что персональные данные важны и их необходимо защищать. Более 90 % юристов считают законодательство о персональных данных важной системой норм, требующей внимания и применения. При этом более половины из них, по данным того же исследования, указывают, что надлежащее соблюдение этого законодательства дает им конкурентное преимущество".

На сегодняшний день уже более чем в 150 странах приняты законы, регулирующие вопросы защиты личной информации. В Беларуси Закон "О защите персональных данных" вступил в силу 15 ноября 2021 года. Тогда же был создан Национальный центр защиты персональных данных.