Андрей Иванец рассказал, как будет строиться работа Академии интеллектуальных технологий

В Беларуси создается Академия интеллектуальных технологий - принципиально новый образовательный центр мирового уровня. О необходимости его создания глава государства заявил еще в августе 2024 года на Республиканском педагогическом совете. Академия объединит образование, науку и инновации, а ее выпускники будут готовы решать конкретные задачи для высокотехнологичных отраслей экономики. О структуре, принципах отбора и ключевых направлениях подготовки рассказал министр образования Беларуси Андрей Иванец в "Актуальном интервью".

Академия будет состоять из трех высших школ: естественных наук, промышленных технологий и цифровых технологий. В состав каждой войдут научно-образовательные лаборатории и студенческие конструкторские бюро. "Это сквозная интеграция образования, науки и инноваций. Все будет работать по принципу проектной деятельности и дуального обучения: значительная часть образовательного процесса будет проходить на базе научно-исследовательских институтов, промышленных предприятий и инновационных компаний страны", - пояснил министр.

Факт Наблюдательный совет Академии сформирован из всех отраслевых министров, председателя Президиума Национальной академии наук, руководства Парка высоких технологий и ключевых ведомств. Они будут заказчиками кадров и координаторами деятельности.

Академия не будет стандартным учреждением образования. Поступать смогут все, независимо от возраста и уровня образования, но главное - иметь идею для реализации конкретной разработки. "Отбор проходит через региональные этапы и финальное испытание. В основе лежит индивидуальная или групповая проектная деятельность. Поступление - это защита проекта и сдача внутреннего испытания. Такой практико-ориентированный подход гарантирует, что придут не просто подготовленные, образованные люди, а готовые реализовывать конкретные наработки для экономики страны", - отметил Андрей Иванец.

Подготовка сконцентрирована на трех ключевых направлениях. В рамках школы промышленных технологий будут развиваться робототехнические системы и прикладное материаловедение. В школе цифровых технологий - беспроводные связи, дистанционное зондирование Земли, а также финансово-цифровые технологии и искусственный интеллект.

Преподавать в Академии будут профессора ведущих университетов, ученые академических институтов и отраслевые разработчики. Это позволит создавать междисциплинарные проекты на стыке науки и практики, которые в достаточно короткие сроки могут дать конкретные результаты.

Академия должна начать образовательную деятельность с 1 сентября 2027 года. Указом главы государства предусмотрена возможность корректировки образовательных программ и форматов обучения по заказу реального сектора экономики. "Сегодня самый важный этап - это реализация тех наработок, тех подходов, которые были за время подготовки выработаны в практику. Академия должна стать своего рода пилотной инновационной площадкой для апробации новых программ, которые в будущем могут быть масштабированы и распространены на университеты страны", - резюмировал Андрей Иванец.