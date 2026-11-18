12-13 ноября 2026 года состоялся визит министра образования Республики Беларусь Андрея Иванца в Китайскую Народную Республику. О развитии гуманитарного трека всепогодного и всестороннего сотрудничества с Китаем, министр рассказал в проекте "В эфире Китай".

Андрей Иванец подчеркнул, что гуманитарное сотрудничество и развитие образовательных связей - одно из приоритетных направлений белорусско-китайских отношений. Во время визита министр образования Беларуси провел рабочую встречу с министром образования Китайской Народной Республики Хуай Цзиньпэнем, где были подтверждены ранее достигнутые договоренности и обсужден целый ряд новых вопросов. В частности, создание Академии интеллектуальных технологий (АИТ).

"Министр образования Китая подтвердил взаимодействие сотрудничества с создаваемой академией и целым рядом ведущих университетов Китайской Народной Республики. Вузы были выбраны исходя из направлений, по которым будет осуществляться подготовка - это высшая школа естественных наук и промышленных технологий. Приоритетными направлениями подготовки будут являться робототехника, мехатроника, прикладное материаловедение, микроэлектроника и высшая школа цифровых технологий. В их рамках будут изучаться большие данные, прикладной искусственный интеллект, финансово-цифровые технологии и защита информационных систем", - рассказал собеседник.

По словам главы Минобразования Беларуси, ведущие специалисты из КНР, ученые, инженеры-практики будут привлекаться для чтения отдельных курсов, а также прохождения стажировок в Академии интеллектуальных технологий. Не обойдутся и без обмена студентами - для понимания ведущихся исследований в Беларуси и Китае по приоритетным направлениям подготовки кадров важно обеспечить академическую мобильность и межуниверситетский обмен. "По этим двум трекам подтверждена готовность направлять ведущих специалистов из Китайской Народной Республики для обучения в Республику Беларусь студентов и прием белорусских ребят в ведущих вузах КНР для прохождения стажировок и практик", - обозначил Андрей Иванец.

У КНР большой накопленный опыт коммерциализации разработок, поэтому одной из главных задач АИТ является внедрение инновационных разработок в реальный сектор экономики. При посещении университетов Китая был изучен опыт создания университетских компаний, налажено взаимодействие с промышленными предприятиями и осуществление трансфера с участием разработчиков и бизнеса.

Главное фото: magnific.com