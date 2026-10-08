Андрей Король: БГУ - стержневой элемент в развитии белорусской государственности

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Белорусский государственный университет с момента основания остается не только лидером высшего образования, но и стержневым элементом развития белорусской государственности. Об этом заявил ректор БГУ Андрей Король в "Актуальном интервью".

"Миссия Белорусского государственного университета - быть всегда первым. Эта миссия была принята нашим академическим сообществом более 5 лет назад. И она отражает само предназначение университета, который был создан буквально с одним из первых указов белорусского советского правительства в 1019 году. И с тех пор является не просто отражением лидерства в высшем образовании, определенным законодателем мод, а является стержневым элементом в развитии всей белорусской государственности. Это сказывается не только на подготовке кадров, но и на имидже белорусской науки, белорусского образования. В период с 1920-х по 1930-е годы из факультетов, подразделений нашего университета были образованы более 12 высших учебных заведений. И Национальная академия наук была сформирована во многом на базе Белорусского института культуры, который являлся частью БГУ", - отметил Андрей Король.

Ректор подчеркнул, что не абсолютизирует роль университета, но факты говорят сами за себя. "Далек от мысли абсолютизировать роль БГУ, но это первый классический университет в стране, старейший университет. Это своего рода патриарх системы высшего образования, он оказывает огромное влияние на другие ступени образования, на экспертную мысль, на общественную мысль. Это те факты, против которых очень трудно спорить. Также очень трудно всегда быть первым и удерживать эту планку первенства, ведь догонять легче", - заключил он.