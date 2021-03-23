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Андрей Арсенович: история учит нас не совершать ошибок прошлого

Андрей Арсенович - гость программы "Скажинемолчи"

Ведущие программы вместе с гостем обсудили, какие специальности будут востребованы в будущем, как преподавателю найти общий язык со школьниками, чем живут нынешние подростки.

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