Андрей Богодель: Вопрос поражения Украины - это всего лишь дело времени

Вопрос о поражении Украиныв конфликте с Россией - это всего лишь дело времени. Такое мнение высказал заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных сил Беларуси Военной академии Андрей Богодель в программе Ксении Лебедевой "Это другое".

Как могут измениться события на фронте в ближайшее время

"Украина сегодня входит в следующую фазу - это осенне-зимний этап. В ходе этого этапа можно предположить, учитывая то, какие группировки созданы, какие имеются резервы у сторон, что скорее всего все это будет и дальше протекать в такой же позиционной фазе. То, что мы неоднократно говорили, стратегия измора, которая избрана Россией и которая успешно ей выполняется, - подчеркнул Андрей Богодель.

Заместитель начальника факультета Военной академии выразил уверенность, что ближайший месяц, может полтора-два Вооруженные Силы Российской Федерации освободят Авдеевку. Однозначно вопрос будет стоять и об освобождении Купянска.

"Вопрос о поражении Украины - это всего лишь дело времени. Хочется сказать, что это прежде всего тактический успех. Ни о каких крупномасштабных успехах оперативного масштаба речь пока не идет", - акцентировал внимание заместитель начальника факультета Военной академии.