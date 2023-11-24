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Андрей Богодель: Вопрос поражения Украины - это всего лишь дело времени
Вопрос о поражении Украиныв конфликте с Россией - это всего лишь дело времени. Такое мнение высказал заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных сил Беларуси Военной академии Андрей Богодель в программе Ксении Лебедевой "Это другое".
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"Украина сегодня входит в следующую фазу - это осенне-зимний этап. В ходе этого этапа можно предположить, учитывая то, какие группировки созданы, какие имеются резервы у сторон, что скорее всего все это будет и дальше протекать в такой же позиционной фазе. То, что мы неоднократно говорили, стратегия измора, которая избрана Россией и которая успешно ей выполняется, - подчеркнул Андрей Богодель.
Заместитель начальника факультета Военной академии выразил уверенность, что ближайший месяц, может полтора-два Вооруженные Силы Российской Федерации освободят Авдеевку. Однозначно вопрос будет стоять и об освобождении Купянска.
"Вопрос о поражении Украины - это всего лишь дело времени. Хочется сказать, что это прежде всего тактический успех. Ни о каких крупномасштабных успехах оперативного масштаба речь пока не идет", - акцентировал внимание заместитель начальника факультета Военной академии.
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