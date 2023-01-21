3.73 BYN
Андрей Чернобай о способности Беларуси защитить суверенитет и территориальную целостность
Андрей Чернобай о способности Беларуси защитить суверенитет и территориальную целостность
Вооруженные Силы Республики Беларусь немногочисленны. Их нельзя по количеству сравнивать с ВС Польши, Украины или других государств, но есть минимальная достаточность, которая позволит нам защитить суверенитет и территориальную целостность. Об этом в эксклюзивном интервью программе "Панорама" рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Андрей Чернобай.
По его словам, та техника, которая находится на вооружении в Республики Беларусь, способна выполнять задачи и готова к их выполнению.