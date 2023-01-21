Андрей Чернобай о способности Беларуси защитить суверенитет и территориальную целостность

Вооруженные Силы Республики Беларусь немногочисленны. Их нельзя по количеству сравнивать с ВС Польши, Украины или других государств, но есть минимальная достаточность, которая позволит нам защитить суверенитет и территориальную целостность. Об этом в эксклюзивном интервью программе "Панорама" рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Андрей Чернобай.