Андрей Федин назначен замминистра обороны по вооружению - начальником вооружения ВС

Генерал-майор Андрей Федин назначен заместителем министра обороны по вооружению - начальником вооружения Вооруженных Сил Беларуси. Одновременно на должность первого заместителя начальника вооружения ВС - начальника штаба вооружения, которую занимал Андрей Федин, назначен полковник Виталий Шестак. Соответствующие указы подписал 28 марта глава государства Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Генерал-майор Сергей Симоненко по решению Президента освобожден от должности заместителя министра обороны по вооружению - начальника вооружения ВС и уволен с военной службы в отставку по болезни с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.