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Андрей Иванец: Без духовно-нравственного стержня воспитать патриота страны невозможно
Без духовно-нравственного стержня невозможно воспитать патриота страны. Об этом заявил журналистам министр образования Беларуси Андрей Иванец. На базе Минского областного кадетского училища в Слуцке прошло расширенное заседание координационного совета по разработке и реализации совместных программ сотрудничества между органами госуправления и Белорусской православной церковью.
В нем приняли участие руководители учреждений образования Минской области, региональных ресурсных центров по духовно-нравственному воспитанию учащихся, руководители по военно-патриотическому воспитанию. Обсудили новые подходы во взаимодействии с церковью, Министерством обороны и Министерством внутренних дел.
Андрей Иванец отметил, что формы взаимодействия сегодня очень широки. В ряде учреждений образования созданы не просто факультативы, а дополнительно кружки, где проводятся внеурочные занятия с учащимися.
"Эта работа охватывает не только школы. Она проводится и в детских садах, и в колледжах. Ведь духовно-нравственное воспитание должно сопровождаться на протяжении всего периода становления личности, ее взросления. Широко реализуется наш проект "Школа Активного Гражданина". Здесь Белорусская православная церковь тоже выступает нашим партнером. Это большое поле для совместной работы", - заявил министр образования.
Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Духовно-нравственное, патриотическое воспитание молодежи определяет будущее народа. Фундамент мы закладываем сейчас: что человек впитает с молоком матери и в последующие годы, тем он будет жить, вспоминать, беречь и на это опираться. У нас много направлений, по которым можно было бы усилить взаимодействие. Это и волонтерская работа, и социальное служение, помощь ближнему, обращение к исторической памяти нашего народа.
О результатах работы Министерства образования и Православной церкви
Работа Министерства образования и Православной церкви приносит конкретные результаты: реализуется факультатив по духовно-нравственному воспитанию учащихся. Начинается эта работа уже с первых классов. Кроме этого, наладили взаимодействие учреждений образования с церквями, которые находятся поблизости, чтобы учащиеся могли задавать вопросы, проводить совместные мероприятия и семинары.
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