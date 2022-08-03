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Андрей Иванец: Патриотическому воспитанию и впредь будут уделять большое внимание
Патриотическому воспитанию и впредь будут уделять большое внимание. Это еще раз подчеркнул министр образования Андрей Иванец в интервью Агентству теленовостей. Cегодня в нашей стране активно развиваются военно-патриотические классы, где ребята проходят соответствующую подготовку. Кроме этого, совершенствуются и специализированные клубы - сейчас их 18. В них закладывается любовь к родине, дети знакомятся с подлинной историей. В последующем такие школьники готовы к поступлению в силовые вузы.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Абсолютно во все наши учреждения образования силового блока в полном объеме выполнен набор абитуриентов. Более того, хотел бы отметить, что как раз в такие вузы приходят люди неслучайные. Это люди мотивированные, подготовленные. К ним предъявляются очень серьезные требования с точки зрения состояния здоровья, физической подготовки, и, конечно они проходят специализированные психологические тесты. Поэтому работа с такими абитуриентами начинается еще задолго до вступительной кампании. Фактически каждый силовой вуз уже в марте-апреле знает тех ребят, которые будут поступать в их учреждение высшего образования.
Продолжается подача документов в вузы на платное обучение
Зачисление на бюджет завершится 4 августа, а на платную основу - 10 числа. Всего на первый курс планируют зачислить 53 с половиной тысячи абитуриентов.
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