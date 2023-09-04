Андрей Иванец рассказал о необходимости дополнительного набора и мотивации учителей-предметников в проекте "Вопрос номер один"

Мы вводим два новых класса профильной направленности. Это первый тип, инженерные классы, так как мы сегодня видим, что для реального сектора экономики ребят надо привлекать не только в наши колледжи и университеты, а начинать уже со школьной скамьи рассказывать об инженерной профессии. Второй тип классов, которые будут введены в этом году, - железнодорожные.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси