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Андрей Иванец рассказал о необходимости дополнительного набора и мотивации учителей-предметников в проекте "Вопрос номер один"
Преподавателей физики и математики будут готовить усиленнее. О необходимости дополнительного набора и мотивации учителей-предметников рассказал министр образования Андрей Иванец.
В этом году набор на педагогические специальности увеличен с 3 тыс. до более чем 4 тыс. человек. Серьезные результаты дает работа педагогических классов. С нового учебного года в них изъявили желание обучаться свыше 6,5 тыс. ребят. Каждый третий выпускник поступает по специальности. Впрочем, зарекомендовали себя и медицинские, и аграрные классы. В 2023 году открыли новые профили.
Мы вводим два новых класса профильной направленности. Это первый тип, инженерные классы, так как мы сегодня видим, что для реального сектора экономики ребят надо привлекать не только в наши колледжи и университеты, а начинать уже со школьной скамьи рассказывать об инженерной профессии. Второй тип классов, которые будут введены в этом году, - железнодорожные.
В Беларуси продолжат поддерживать и стимулировать одаренных и мотивированных ребят. В том числе и поступлением без экзаменов и ЦТ. Как отметил министр образования, более 4 тыс. студентов поступили в вузы в этом году без вступительных испытаний. Почти 3 тыс. медалистов пришли в университеты и чуть менее тысячи ребят - обладатели красных дипломов, которые окончили колледжи.
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