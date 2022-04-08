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Андрей Хмель о проблемах и изменениях в сфере ЖКХ 9 апреля в проекте "Вопрос номер один"

Андрей Хмель о проблемах и изменениях в сфере ЖКХ 9 апреля в проекте "Вопрос номер один"

Что будет с ценами на жилищно-коммунальные услуги? Что делать, если зависла заявка в службе 115 и как законодательно откорректируют деятельность товарищества собственников? На эти и другие вопросы ответит министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель. Смотрите завтра вечером в проекте Агентства теленовостей "Вопрос номер один".

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