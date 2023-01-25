На сегодняшний день тарифы на ЖКХ в Беларуси одни из самых низких по сравнению с соседними странами. Об этом в эфире ток-шоу "Экономическая среда" заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель.
Он это объяснил это достаточно весомым участием государства в оказании жилищно-коммунальных услуг и в их субсидировании (в том числекапитального ремонта жилищного фонда).
Благодаря задаче, которую ставил глава государства о том, чтобы тарифы на услуги ЖКХ могли расти только в рамках определенного коридора, мы видим, что динамика по оплате жилищно-коммунальных услуг среднестатистической семьей с двумя работающими, получающими среднюю республиканскую зарплату и проживающей в типовой квартире, сегодня составляет 4,7-4,8 % их семейного бюджета.
И динамика снижается, отметил министр. Это говорит о том, что сегодня заработная плата людей растет быстрее, чем стоимость жилищно-коммунальных услуг. А это уже - достижение системы, достижение государства.
Помимо этого существует система безналичных жилищных субсидий, которая сама выявляет граждан, имеющих право на получение этих субсидий. "Как минимум 700 млн руб. в прошлом году было направлено на субсидирование государством ЖКУ. - привел данные Андрей Хмель. - И это мы не говорим о затратах на капитальный ремонт, когда государство несет нагрузку в размере 55-60 % от стоимости ремонта уже частного, по сути,многоквартирного жилищного фонда. А текущий ремонт этого жилья делается полностью за счет средств государства. Об этом нужно говорить. Люди должны знать об этом".