Благодаря задаче, которую ставил глава государства о том, чтобы тарифы на услуги ЖКХ могли расти только в рамках определенного коридора, мы видим, что динамика по оплате жилищно-коммунальных услуг среднестатистической семьей с двумя работающими, получающими среднюю республиканскую зарплату и проживающей в типовой квартире, сегодня составляет 4,7-4,8 % их семейного бюджета.

Андрей Хмель