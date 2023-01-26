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Андрей Хмель: служба 115 должна работать, как скорая помощь
Услуги ЖКХ - это основа качества жизни людей. Ведь порой и вызов аварийной службы приходится ждать час, аесли вода заливает тебя и соседей, то каждая минута на счету. О том, как работает сегодня служба 115 и какие изменения ее ожидают, в ток-шоу "Экономическая среда" рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель.
С учетом того, что требования людей растут, качество жилищно-коммунальных услуг также будет расти, заверил министр. Сегодняпо каждой жилищно-коммунальной услуге установлены показатели качества.
"Глава государства всегда ставил задачу, что служба 115 должна работать, как скорая помощь.Та же "аварийка" сегодня должна приезжать не позднее30 минут с момента вызова. Это немного больше, чем показатели у скорой помощи, но поручение Президента мы приняли к исполнению и над этим работаем", - отметил Андрей Хмель.
Безусловно, сбои бывают. Однако министр требует устранять их максимально быстро и качественно, чтобы люди видели, что реакция на такие ситуации молниеносная. Он отметил, что перед министерством стоит серьезная задача по наведению порядка в отрасли, предстоит проделать огромную работу. И локомотивом всего этого движения является служба 115.
Служба 115 - это не только инструмент для получения и выполнения заявок. Это очень серьезный информационный ресурс для оценки того, что происходит в системе ЖКХ. А мы сегодня видим, исходя из аналитики службы 115, в каком регионе по каким вопросам поступает больше всего обращений граждан. Исходя из этих данных, видим проблематику и направляем усилия в том или ином регионе на решение конкретной проблемы.
А еще министр отметил повышение уровня дисциплины в сфере ЖКХ и пообещал, что качественные жилищно-коммунальные услуги скоро в нашей стране станут нормой. В успешной реализации этой задачи Андрей Хмель не сомневается.
Фото:pixabay.com
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