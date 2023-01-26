Андрей Хмель: служба 115 должна работать, как скорая помощь

Служба 115 - это не только инструмент для получения и выполнения заявок. Это очень серьезный информационный ресурс для оценки того, что происходит в системе ЖКХ. А мы сегодня видим, исходя из аналитики службы 115, в каком регионе по каким вопросам поступает больше всего обращений граждан. Исходя из этих данных, видим проблематику и направляем усилия в том или ином регионе на решение конкретной проблемы.

Андрей Хмель