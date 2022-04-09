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Андрей Хмель: В Беларуси не планируется резкое повышение тарифов ЖКХ
В Беларуси не планируется резкое повышение тарифов ЖКХ. Об этом в интервью программе "Вопрос номер 1" рассказал профильный министр Андрей Хмель. На совещании у Президента на неделе поднимались проблемные вопросы всей отрасли. Сейчас разрабатываются законодательные решения для того, чтобы исключить допуск недобросовестных подрядчиков на объекты капремонта.
На законодательном уровне пересмотрят деятельность товарищества собственников
Новации коснутся и товариществ собственников. Сегодня 5 % обращений в отрасли ЖКХ - про нецелевое использование средств в организациях самоуправления и жалобы на их решения.
Работа службы 115
Внимательно посмотрят и на работу службы 115. На этапе приема и передачи заявки нет проблем, претензии возникают к исполнению и отсутствию обратной связи. Бывает и так, что нерадивые исполнители прилагают фейковые фото, пытаясь закрыть заявку. За такие факты будут ужесточать спрос.
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