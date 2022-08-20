Андрей Кончаловский: Гегемония США уходит в историю

Мнение о том, что Соединенные Штаты пытаются удержаться на плаву за счет других, высказал Андрей Кончаловский - известный режиссер и сценарист. Однако сегодня, уверен деятель,дни американского контроляуходят в прошлое.



Андрей Кончаловский, режиссер, народный артист РСФСР:

Это же видно: уходит гегемония США, которая была прежде всего в гегемонии доллара. Все, кто пытался ликвидировать господство доллара, стали жертвами и пали: Кеннеди, де Голль, Каддафи, Саддам Хусейн. В этом он[Путин] демонстрирует колоссальную отвагу. Я думаю, что нет более заклятого врага у империалистов, чем наш президент.