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Андрей Кончаловский: Гегемония США уходит в историю

Мнение о том, что Соединенные Штаты пытаются удержаться на плаву за счет других, высказал Андрей Кончаловский - известный режиссер и сценарист. Однако сегодня, уверен деятель,дни американского контроляуходят в прошлое.

Андрей Кончаловский, режиссер, народный артист РСФСР:
Это же видно: уходит гегемония США, которая была прежде всего в гегемонии доллара. Все, кто пытался ликвидировать господство доллара, стали жертвами и пали: Кеннеди, де Голль, Каддафи, Саддам Хусейн. В этом он[Путин] демонстрирует колоссальную отвагу. Я думаю, что нет более заклятого врага у империалистов, чем наш президент.

Андрею Кончаловскому - 85

Народный артист РСФСР отмечает юбилей. Андрею Кончаловскому исполнилось 85 лет. Свои поздравления режиссеру

направил

Президент Беларуси. Он отметил преданное служение юбиляра искусству, вклад в воспитание поколений и развитие чувства любви к Родине. Александр Лукашенко пожелал Андрею Кончаловскому здоровья, бодрости духа и новых творческих свершений.

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