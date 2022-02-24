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Андрей Король: Белорусское образование по качеству не уступает западноевропейским аналогам
Белорусское образование с точки зрения качества ничем не уступает западноевропейским аналогам. Таким мнением в программе "Скажинемолчи" поделился ректор Белгосуниверситета. Андрей Король подчеркнул: сегодня у каждого студента есть возможность реализовать себя во всех сферах деятельности. Для этого созданы все условия и важно правильно ими воспользоваться. Говорили с главой ведущего вуза страны о том, как Кодекс об образовании изменит систему высших учебных заведений, трудно ли университету удерживать свои позиции и как выстроить диалог со студентами?
Андрей Король, ректор БГУ:
Нет ничего более проверенного, чем возможность общения с любым человеком. Но общение тоже может быть разное. Есть общение монологичное, например, я начальник, ты подчиненный, я могу цели ставить, ты не можешь. А есть общение идеологичное, когда мы можем в равной степени высказывать свои позиции, вот тогда рождаются новые смыслы. Вот молодежь, это моя позиция, я не претендую на истину здесь, но мой опыт, жизненная практика показывает, что дай ребенку возможность быть равным с собой, равным в свободе выражения, он будет слушать.Сколько побед университета остается за кадром, действительно ли журфак - "цветник вольнодумства"? И какой апгрейд ожидается в ведущем вузе страны? Смотрите полный выпуск программы на официальном YouTube-канале "Скажинемолчи".
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