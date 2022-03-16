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Андрей Манойло: Америка ведет информационную атаку на страны Союзного государства под флагом Украины
Информационная война без правил и даже намека на журналистскую этику. По мнению российского политолога Андрея Манойло, сейчас именно Штаты ведут атаку фейками на страны Союзного государства под флагом Украины. А очередной всплеск лжеобвинений в адрес Беларуси - это дешевая, но в тоже время очень затратная попытка устроить раскол внутри нашей страны.
Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова:
Информационная война, которую ведет Украина против Беларуси и России, это не их собственная информационная война. Хотя исполнителями при организации информационных атак и информационных операций выступают местные украинские кадры, специально подготовленные западом за 8 лет конфликта на Украине. Это, безусловно, американские специалисты. Там просматривается и американский почерк, американские традиции организации информационных атак. Беларусь рассматривается как часть Союзного государства, как союзник России, поэтому по Беларуси, конечно, будут наносить удары, в том числе будут стараться провоцировать белорусское руководство на какие-то заявления, ответные действия, которые можно было бы подцепить, выдернуть из контекста и дать им свою интерпретацию.
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