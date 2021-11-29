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Андрей Манойло о политике информационной открытости Беларуси на границе
Полная информационная открытость Беларуси на границе для своих и зарубежных медиа - это позиция сильного! Ее придерживается государство, которому нечего скрывать. Такое мнение выразил российский политолог Андрей Манойло в интервью нашему телеканалу.
Такая открытость характерна для тех, кто уверен в своей правоте, в отличие от польской стороны, которая поставила жесткий заслон для СМИ. Это страховка от утечки информации, невыгодной полякам и тем, кто за ними стоит.
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