Андрей Манойло о политике информационной открытости Беларуси на границе

Полная информационная открытость Беларуси на границе для своих и зарубежных медиа - это позиция сильного! Ее придерживается государство, которому нечего скрывать. Такое мнение выразил российский политолог Андрей Манойло в интервью нашему телеканалу.

Такая открытость характерна для тех, кто уверен в своей правоте, в отличие от польской стороны, которая поставила жесткий заслон для СМИ. Это страховка от утечки информации, невыгодной полякам и тем, кто за ними стоит.