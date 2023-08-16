Андрей Манойло рассказал, что происходит в Нигере и почему нервничают французы

По его словам, в Европе паники нет по поводу событий в Нигере, а вот Франция очень нервно относится. "И понятно почему, французы очень зависят от поставок урана, который добывается на месторождениях, которые находятся на границе Нигера и Мали, - пояснил эксперт. - Причем значительная часть все-таки находится именно в Мали. Почему Франция так реагирует, в первую очередь потому, что более 80 % энергетики Франции - это атомная энергетика. Они очень зависят как раз от поставок урана, а уран идет из их бывших колоний. Мали и Нигер - это часть Франсафрики. Французам очень удобно было получать уран как топливо для своих атомных электростанций, рассказал эксперт. - Собственно говоря, каждый раз, когда происходит какой-нибудь переворот в этих странах, французы, как правило, вмешиваются. Причем у них есть и силы, и средства".