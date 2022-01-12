Андрей Манойло высказался о предстоящем референдуме в Беларуси

Разумеется, у них это не получится, но тем не менее видно по такой полуистерической реакции очень многих представителей европейских государств, что им этот референдум не нравится, что поправки, которые будут проводиться через референдум, скорее всего перекрывают какие-то каналы влияния, которые раньше были у европейских государств, правительств и специальных служб, с помощью которых они пытались оказать влияние на процессы, происходящие в Беларуси и вмешивались во внутренние дела республики. Если эти поправки пройдут через всенародное голосование, то эти каналы будут перекрыты, перекрыты надежно, а возможно и навсегда. Разумеется, европейцам это не нравится, потому что они привыкли рассматривать Беларусь не как суверенное государство, а как некий полигон для своих экспериментов, для цветных революций, для санкций и т. д. На этот раз, если референдум одобрит конституционную реформу, то соответственно европейцам хорошенько дадут по рукам.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова (Россия)