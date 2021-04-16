Андрей Равков в проекте АТН "Вопрос номер один"

Появится ли у Баку и Еревана переговорная площадка с пропиской в Минске? Чем Беларусь сможет помочь ввозрожденииНагорного Карабаха - теперь уже мирной территории? И какими проектами наполнится новый виток кооперации между Беларусью и Азербайджаном? Политика. Экономика. Фейки.







Откроем правду и затронем самые острые темы последнего времени в субботу в новом проекте АТН "Вопрос номер один". Гость - посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков.