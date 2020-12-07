Андрей Савиных: Мы должны создавать благоприятные условия для динамичного развития торговых сетей

Как качество жизни в малых населенных пунктах подтянуть до уровня городских? Ответ кроется в том числе и в создании развитой торговой сети с равными условиями для всех игроков рынка. Но как показывает практика, такие "ограничения во благо" зачастую вместо здоровой конкуренции в небольших городах и поселках оказывают обратный эффект и оставляют жителей без современного сервиса. К решению вопроса подключились депутаты.

Жители агрогородка Березинское в Молодечненском районе просят открыть в своем агрогородке магазин крупной торговой сети. С такой же просьбой в компанию обращалась и районная власть, но сделать это закон пока запрещает. Причина в 20-процентном барьере, который в любом райцентре достигается после открытия одного хорошего сетевого магазина. Поэтому в Березинском, несмотря на многочисленные просьбы местных жителей и жителей прилегающих деревень, появиться такой магазин пока не может.