Андрей Савиных о когнитивной войне и противостоянии манипулятивным воздействиям

Вопросы работы СМИ, воспитания человека в условиях информационной и когнитивной войны, подмену идеологий и противостояние манипуляциям с экспертами обсудили в студии Международного радио "Беларусь". В дискуссии принял участие председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных.





Технологии когнитивного воздействия

Национальное законодательство предоставляет все возможности для того, чтобы проводить активную информационную политику, обеспечивая информационную безопасность страны. Хотя это понятие информационной безопасности несколько устарело. Оно происходит от термина "информационная война" и в свое время было связано с борьбой за каналы распространения информации. Сейчас мы имеем массу информационных каналов, которые практически невозможно контролировать из одного центра. Мы видим, что борьба за использование этих каналов остается острой. При этом, к сожалению, мы видим и другую тенденцию. За последние десятилетия очень серьезно развились технологии когнитивного воздействия на восприятие человека.

Они используют традиционные принципы человеческой психологии: механизмы обработки информации человеческим мозгом, психологию мышления. Для контроля над мировоззрением человека используется набор техник, позволяющих отключать рациональное сознание и доставлять определенную информацию сразу в подсознание через эмоции, минуя оценочные осуждения. Накал эмоциональных страстей в социальных сетях очень велик. Используется на самом деле только три рычага: страх, надежда и унижение.

Таким образом, по сути дела, у человека разрушается привычка делать выводы и оценки на основе логического и рационального мышления. И это серьезная угроза.

Выстраивать работу с собственными гражданами

Когда мы говорим про информационное противоборство, мы уже можем говорить о когнитивном противостоянии. Сегодня агрессору необязательно захватывать территории, используя военные методы, если он может методами пропаганды обеспечить контроль за поведением людей. В таких ситуациях мы должны думать о том, как мы выстраиваем работу с собственными гражданами, как мы можем защитить их сознание, обеспечить объективность их оценок. Почему? Потому что когнитивная война невидима и часто неосязаема. Она незаметно меняет оценки человека и его восприятие.

Сейчас идет огромный поток информации, мы все подписаны на несколько телеграм-каналов. Что происходит? Мы читаем только заголовки, у нас просто нет времени на критическую оценку поступающей к нам информации.

Если информация нам нравится, мы начинаем ей верить.

Таким образом разрушается наша способность критически оценивать получаемую информацию, логический аппарат перестает действовать. Второй важный момент. Мы не концентрируем внимание долго на одной и той же теме. Мы начинаем перескакивать с одной темы на другую и так постоянно. Что это означает? Это "порхание" от темы к теме приводит к почти физиологическому изменению механизмов обработки информации в нашем мозге. Мы теряем способность удерживать внимание на одном предмете продолжительное время. Это классические манипулятивные техники, которые в последние десятилетия получили очень сильное развитие.

Поэтому начинать надо с системы образования, взращивать человека рационально думающего, имеющего ценности, имеющего мировоззрение, способного анализировать и отметать ложную информацию. Это главная линия обороны внутри собственного общества.

Но, безусловно, на этом не надо останавливаться. Конечно, нам надо доносить информацию и до зарубежной аудитории.





Подмена идеологий

Сегодня много говорят о том, что люди не имеют своего мировоззрения, что у них нет никакой идеологии. Но на самом деле это мнение ошибочно. Происходит не деидеологизация, а замещение одной идеологии другой. Из социального пространства убирают национальные ценности, если говорить про систему образования, то ценности создания человека-творца, рационально мыслящего, созидающего этот мир. Нам кажется, что это деидеологизация. На самом деле эти ценности меняются на ценности потребительства, ценности личного успеха, индивидуализма.