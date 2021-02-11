Андрей Савиных: В центре всей нашей деятельности должен быть человек и его потребности

В выступлении Президента много ярких образных выражений и эпитетов, особенно в отношении его позиции по принципиальным для Беларуси моментам.

Речь уже разошлась тезисами по блокнотам и записным книжкам делегатов со всей страны, задала векторы развития по многим направлениям, чего и ожидали делегаты до начала форума, делясь мнениями с нашими репортерами в кулуарах.