Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед анонсировал очередное заседание комиссии по помилованию, где будут рассмотрены еще заявления осужденных за преступления протестной направленности.

"Все они уже подали ходатайство о помиловании, признали вину, искренне раскаялись и дали обещание вести правопослушный образ жизни. Путем тщательного изучения каждой кандидатуры будем формировать свое мнение о том, возможно ли просить главу государства помиловать то или иное лицо", - заявил генеральный прокурор.