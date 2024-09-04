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Андрей Швед анонсировал очередное заседание комиссии по помилованию

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед анонсировал очередное заседание комиссии по помилованию, где будут рассмотрены еще заявления осужденных за преступления протестной направленности.

"Все они уже подали ходатайство о помиловании, признали вину, искренне раскаялись и дали обещание вести правопослушный образ жизни. Путем тщательного изучения каждой кандидатуры будем формировать свое мнение о том, возможно ли просить главу государства помиловать то или иное лицо", - заявил генеральный прокурор.

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