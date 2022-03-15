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Андрей Швед: Дань памяти предкам, которые подарили нам мирную жизнь, - одна из важнейших обязанностей гражданина
Дань памяти нашим предкам, которые подарили нам мирную жизнь, - одна из важнейших обязанностей гражданина. Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси во время вручения паспортов детям прокурорских работников и ребятам, которые достигли больших успехов в разных сферах. Символично, что в Год исторической памяти главный документ вручали в Музее Великой Отечественной войны.
Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси:
Мне кажется, очень важно, чтобы молодые люди понимали, что получив этот важный документ, они не только становятся под защиту нашего государства, не только получают те социальные права и гарантии, которые государство в соответствии с Конституцией и иными актами законодательства гарантирует им на протяжении всей жизни, им, их детям, их внукам. С другой стороны, берут на себя ответственность. Учитывая новые положения Конституции, для наших молодых граждан есть определенные требования. Государство в свою очередь ждет от них, что они будут беречь и приумножать те ценные традиции, следить за своим здоровьем, оберегать и охранять наше государство, наше общество.
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