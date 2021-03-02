Андрей Швед на встрече с трудовым коллективом кондитерской фабрики "Коммунарка"

Для достижения планов на пятилетку важен вклад каждого - это отметил генеральный прокурор Андрей Швед сегодня на встрече с трудовым коллективом кондитерской фабрики "Коммунарка". Темы насущные и волнующие многих. Особое внимание - направлениям социально-экономического и общественно-политического развития страны, выработанным в ходе Всебелорусского народного собрания. "Коммунарка" - один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Беларуси. Предприятие поставляет продукцию в 26 стран мира.