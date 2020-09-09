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Андрей Швед назначен Генеральным прокурором Беларуси

Кадровый день у президента

Александр Лукашенко назначил Андрея Шведа Генеральным прокурором Беларуси

. До настоящего времени он возглавлял Госкомитет судебных экспертиз. Детали в наших следующих выпусках.

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