"Это не спонтанное предложение" - Андрей Швед об инициативе создания в Беларуси военной прокуратуры

"Данная инициатива прорабатывалась не один месяц. В силу того, что изменилась обстановка, особенно в военной сфере, глава государства еще в начале 2023 года поставил задачу принять меры по усилению надзора за Вооруженными силами и воинским формированиями. Поэтому, оценивая опыт в первую очередь иностранных государств, пообщавшись с нашими коллегами, запросив мнение Министерства обороны, государственного секретаря Совета безопасности, мы выработали предложение, связанное с тем, чтобы создать Главную военную прокуратуру в системе Генеральной прокуратуры и возложить на нее обязанности по осуществлению надзора за соблюдением законности в войсках и воинских формированиях, придав при этом прокурорским работникам статус военнослужащих", - рассказал Швед.