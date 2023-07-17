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"Это не спонтанное предложение" - Андрей Швед об инициативе создания в Беларуси военной прокуратуры
Создание в Беларуси Главной военной прокуратуры не спонтанное предложение. Об этом в проекте "Разговор у Президента" рассказал генеральный прокурор Андрей Швед.
"Данная инициатива прорабатывалась не один месяц. В силу того, что изменилась обстановка, особенно в военной сфере, глава государства еще в начале 2023 года поставил задачу принять меры по усилению надзора за Вооруженными силами и воинским формированиями. Поэтому, оценивая опыт в первую очередь иностранных государств, пообщавшись с нашими коллегами, запросив мнение Министерства обороны, государственного секретаря Совета безопасности, мы выработали предложение, связанное с тем, чтобы создать Главную военную прокуратуру в системе Генеральной прокуратуры и возложить на нее обязанности по осуществлению надзора за соблюдением законности в войсках и воинских формированиях, придав при этом прокурорским работникам статус военнослужащих", - рассказал Швед.
"Почему именно статус военнослужащего? Потому что опыт говорит о том, что только военный прокурор, только тот прокурор, который носит военную форму, знает военную жизнь, живет проблемами военных, сможет более четко, более правильно и более объективно оценивать обстановку", - подчеркнул генпрокурор.
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