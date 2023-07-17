Андрей Швед обратился ко всем руководителям на местах: Делайте все необходимое для того, чтобы вы работали по закону

Необходимость создания в стране системы военных прокуроров и их более тесное взаимодействие с силовыми структурами. Об этом сегодня в том числе шла речь во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко принял с докладом генерального прокурора. Позиция Президента однозначна:в Беларуси необходимо усиливать контроль за соблюдением законности среди военных. Даны поручения относительно повышения мер прокурорского надзора. Ведомство уже подготовило ряд предложений. Одно из них касается создания Главной военной прокуратуры. Но окончательное решение будет принято по результатам дополнительных консультаций и совещания у главы государства. Поручал президент Генпрокуратуре и кураторство важнейших вопросов в экономике: от сельского хозяйства до промышленности. Андрей Швед доложил и об этой работе.

"Не в первый раз встает вопрос о контроле, прокурорском надзоре за ситуацией в Вооруженных Силах. За соблюдением законов и так далее. На каком уровне мы сегодня находимся? - поинтересовался белорусский лидер. - Предложений масса поступает, в том числе и по созданию какой-то системы военных прокуроров. Я говорю "какой-то системы", потому что речь не идет о возврате к той советской практике. Но какие-то элементы должны быть". Президент поинтересовался позицией Андрея Шведа в этом вопросе: "Я ее знаю, но чем вы мотивируете эту позицию?"





То, что нам надо усиливать, наверное, контроль за соблюдением законодательства среди военных, - это факт. Я вам об этом уже говорил, что прокуратура несколько отстранилась от силового блока в свое время. Армия есть армия. Погоны носят и в МЧС, МВД, Комитете госбезопасности и т. д. Везде глаз прокурора должен быть. Александр Лукашенко

Генпрокурор о работе над экономическими поручениями Президента

Что касается поручений Президента по ключевым экономическим вопросам, по словам Андрея Шведа, интенсивность проверок со стороны правоохранителей снижаться не будет. Например, в сфере АПК, где недостатков по стране еще хватает. И это не только бесхозяйственность.

"На сегодняшний день появились определенные положительные тенденции, связанные с падежом крупного рогатого скота. Это результат двухлетней работы всего правоохранительного блока и органов власти и управления. Но вместе с тем, считаю, что пока какие-то оптимистичные выводы делать нельзя. Необходимо объективный вывод сделать по результатам года",– обратил внимание Андрей Швед.

В этой связи интенсивность проверочных мероприятий правоохранительного блока снижаться не будет, подчеркнул генеральный прокурор: "Еще очень много недостатков, бесхозяйственности, преступных проявлений".



Президенту также доложено о выявленных фактах нарушения закона при проведении мелиорации, возбуждено 14 уголовных дел.





Андрей Швед обратился ко всем руководителям на местах: "Мы будем добиваться того, чтобы каждый, кто совершил преступление, понесза этоответственность. Я обращаюсь к руководителям всех предприятий: пожалуйста, делайте все необходимое для того, чтобы вы работали по закону".

Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа

Интересовался глава государства и ходом расследования уголовного дела "О геноциде". На данный момент установлено более 2 с половиной тысяч ранее неизвестных населенных пунктов, которые были уничтожены в годы Великой Отечественной. Многие из них повторили печальную судьбу Хатыни.





При расследовании фактов геноцида допрошены 17 тысяч свидетелей, проведена большая работа по увековечению памяти жертв войны. И она продолжается. Как отметил глава государства, правда о тех страшных событиях особенно должна быть доведена до молодежи, чтобы такие события впредь не повторились! Даны поручения в том числе о подготовке учебного материала, который с 1 сентября будет в каждой школе. В нем будут отражены результаты расследования.

В Беларуси самый низкий уровень преступности за последние 5 лет