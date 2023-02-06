Андрей Швед рассказал, кто войдет в состав комиссии по возвращению белорусов на родину

В комиссию для работы с желающими вернуться на родину включены представители государственных органов, общественных организаций, депутатского корпуса, IT-сообщества, спортсмены, что позволяет предусмотреть различные точки зрения. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Швед в проекте "Разговор у Президента".

Президент Беларуси подписал указ о создании комиссии для работы с желающими вернуться на родину. В чем главная суть этого документа и кто войдет в состав комиссии?

"Суть в том, что на уровне закона определены условия. Это, в сущности, акт доброй воли нашего государства в отношении тех лиц, которые находятся за рубежом, желают вернуться на родину, но в силу каких-то определенных обстоятельств либо в чем-то сомневаются, либо знают, что за ними есть грехи и боятся, что за них нужно будет отвечать, - пояснил генпрокурор. - Значение этого документа состоит в том, что у этих лиц появилась реальная возможность вернуться домой раскаявшись и дальше жить спокойно".

"Разговор у Президента" с Андреем Шведом смотрите здесь

Также Президент Беларуси отдельно обратил внимание на состав комиссии, которая будет принимать решение о судьбе этих людей.

"Подход был такой (и он одобрен главой государства): здесь руководители, первые лица всех силовых структур. Уровень поднят самый высокий. Во-первых, персональная ответственность, во-вторых, достоверность тех сведений, которые будут предоставляться в комиссии, изучаться и анализироваться, в-третьих, оперативность принятия решений", - сказал Андрей Швед.



В состав комиссии войдут представители IT-сообщества, СМИ, общественных организаций, депутатского корпуса, научного сообщества, спортивной сферы."То есть достаточно широкий спектр слоев нашего общества, людей, которые заинтересованы в том, чтобы решения, которые будут приниматься комиссией, были объективны и взвешены. Такой подход был предложен. И на сегодня состав комиссии на уровне указа главы государства утвержден", - отметил генпрокурор.

