Андрей Швед рассказал пограничникам о ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа

О важности сохранения исторической памяти и о ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа говорил сегодня генпрокурор с пограничниками. Встреча военнослужащих с Андреем Шведом прошла на базе Института погранслужбы. Генпрокурор отметил, что этот национальный проект появился благодаря Президенту, и он будет доведен до конца. Всю имеющуюся информацию о событиях Великой Отечественной, в том числе о деятельности карателей из так называемой Армии Крайовой мы представим широкой общественности.

Не исключено, что в скором времени в школах и университетах будут говорить о нашей истории правдиво и открыто. Белорусы не хотят забывать о великом подвиге наших предков и о той цене, которая была уплачена за мирное небо. И сегодня офицеры института пригласили генпрокурора принять участие в акции "Боевой расчет", которая посвящена памяти пограничников, павших в первых боях в июне 1941 года. По традиции она проходит ежегодно 21 июня в Брестской крепости.