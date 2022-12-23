Андрей Швед: В Беларуси впервые принята стратегия по борьбе с коррупцией

В Беларуси впервые принята стратегия по борьбе с коррупцией. Такое заявление сделал сегодня генпрокурор Андрей Швед. По его словам, в республике создан план по борьбе с преступностью, который был разработан совместно с правительством. Для каждого ведомства им предусмотрены конкретные действия. Однако основной упор сделан на то, чтобы максимально вовлечь общественность в работу по борьбе с коррупцией.

Как отметил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, это новый документ, который планируется принять впервые в стране. В проекте содержится семь основных блоков. "Но основной упор мы сделали на то, чтобы максимально вовлечь общественность в работу по борьбе с коррупцией, в первую очередь трудовые коллективы", - сказал он.

Генпрокурор подчеркнул, что в соответствии с последними изменениями в закон о борьбе с коррупцией теперь и правоохранители должны информировать нанимателей, должностных лиц о фактах коррупции и требовать от них принятия действенных мер не только по устранению последствий таких преступлений, но и профилактике. "С другой стороны, мы ждем, что сами коллективы будут активно информировать правоохранительные органы о том, что есть признаки, есть информация, которая требует проверки, касающаяся того, что отдельные должностные лица живут не по средствам", - сказал он.