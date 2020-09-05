Андрей Слепнев: Сбой в сотрудничестве с ЕАЭС нанесет экономический удар по Беларуси

Одно из приоритетных направлений белорусской экономики - это развитие экспорта. Около 15 миллиардов долларов - это объем экспортных поставок Беларуси в ЕАЭС. Это ключевой рынок для страны. Поэтому любой сбой этого взаимодействия несет сильный экономический удар в первую очередь по белорусскому народу. Такое мнение озвучил нашему телеканалу член коллегии, министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.