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Андрей Слепнев: Сбой в сотрудничестве с ЕАЭС нанесет экономический удар по Беларуси

Одно из приоритетных направлений белорусской экономики - это развитие экспорта. Около 15 миллиардов долларов - это объем экспортных поставок Беларуси в ЕАЭС. Это ключевой рынок для страны. Поэтому любой сбой этого взаимодействия несет сильный экономический удар в первую очередь по белорусскому народу. Такое мнение озвучил нашему телеканалу член коллегии, министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

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