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Андрей Стариков: Александр Лукашенко разоблачает Запад
Александр Лукашенко первым взял на себя политическую ответственность и пошел на открытый и честный диалог с беженцами. Так охарактеризовал визит Президента Беларуси в транспортно-логистический центр недалеко от пункта пропуска «Брузги» политолог, руководитель информационного агентства Baltnews Андрей Стариков.
По его словам, своими действиями Беларусь продолжает защищать Запад, оказывая за свой счет необходимую поддержку людям в беде, в то время как соседи пытаются на миграционном кризисе спекулировать и продолжают вести санкционную войну.
Лукашенко разоблачает Запад. Никто до него не взял на себя политическую смелость обратиться к беженцам, просто выйти на диалог, а тем более, отнестись к ним как к людям. Есть реальные действия. Мы видим, как белорусская сторона оказывает помощь мигрантам. Где они размещены сейчас? В логистическом центре на территории Беларуси. Кто оказывает им помощь? Белорусская сторона. Кто посылает готовых уехать назад в страны их исхода, покупая билеты, отправляя туда рейсы? Беларусь, находясь под колоссальным санкционным давлением. Беларусь продолжает быть защитником Европы, той Европы, которая продолжает эту Беларусь дестабилизировать. Поэтому, я думаю, уже достаточно скоро Лукашенко своими действиями, поведением в контексте миграционного кризиса будет более позитивно восприниматься населением Запада, чем их собственные политики, которые сегодня спекулируют на миграционном кризисе.
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