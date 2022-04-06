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Андрей Стариков: ЕС не откажется от российского газа
Латвия, несмотря на отказ некоторых стран Европейского союза покупать газ за российские рубли, заключила долгосрочный контракт о поставках до 2030 года. Примеру последовала и Эстония. Правительство заявило, что до создания терминала для приема судов со сжиженным природным газом они не планируют отказываться от закупки российских энергоносителей.
По мнению политолога Андрея Старикова, по этому же пути пойдут и все остальные участники ЕС. Альтернативы на данный момент в мире нет.
"Мы можем точно зафиксировать: от российского газа Европейский союз не откажется. ЕС обозначил к октябрю необходимость заполнить свои газохранилища до 80%. А сейчас они пустые. Тот объем закупок, который необходимо осуществить, - колоссален. Даже в текущих условиях, когда эти обсуждения находятся на повестке, мы видим, как те же немецкие промышленники, союзы промышленников, сталелитейщиков и так далее обозначают свои панические настроения", - сказал Андрей Стариков.
Политолог констатировал: они говорят, что их отрасли не смогут работать. "Потому что цена будет таковой на конечную продукцию, которая не оставит ей шансов. Но европейская сторона заверяет: мы не готовы. Более суверенные страны ЕС говорят да, пожалуйста, нам нужен газ. Мы не будем морозить свое население в обмен на какую-то непонятную сомнительную солидарность. Поэтому здесь нам остается сидеть и наблюдать"
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