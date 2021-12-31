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Андрей Стариков: События 2021 года сплотили белорусов изнутри

"2021-й войдет в историю Беларуси как год, который сплотил наше общество изнутри". Такое мнение нашему телеканалу высказал политолог, руководитель информационного агентства "Балт-Ньюс".

По словам эксперта, испытания уходящего года заложили основы для модернизации политической системы Беларуси, которая проявится в виде конституционной реформы.


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